Центр цифрового маркетинга создан в UNEC

Digital marketing center создан в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), сообщает пресс-служба вуза.
«Основной миссией Digital marketing center является оценка посредством исследования рынка и инновационных методов новых возможностей, возникших в сфере экспорта", - отмечается в сообщении.
Компании, осуществляющие при поддержке центра ненефтяной экспорт, посредством такого маркетинга проведут оперативное, надежное и специфическое исследование внешних рынков, а также смогут эффективно продвигать бренда и продукцию на внешнем рынке, довести информацию до потенциальных клиентов.
Digital marketing center, проводя исследования по цифровой сфере Азербайджана, будет готовить периодические отчеты, сформирует информационную базу диджитал для местных экспортеров, а также будет организовывать вебинары зарубежных экспертов, в том числе тренинги и семинары известных экспертов страны.
Центр также будет осуществлять подготовку специалистов в сфере маркетинга социального медиа, организует сертифицированные экзамены онлайн по цифровым маркетингам GoogleAdWords и GoogleAdSense.
Ежегодно ЦДМ планирует организацию Форума Диджитал Маркетинга.
Р.Бабаев
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