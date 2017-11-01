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Наука и образование 01.11.2017 12:43

Центр цифрового маркетинга создан в UNEC

Digital marketing center создан в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), сообщает пресс-служба вуза.

«Основной миссией Digital marketing center является оценка посредством исследования рынка и инновационных методов новых возможностей, возникших в сфере экспорта", - отмечается в сообщении.

Компании, осуществляющие при поддержке центра ненефтяной экспорт, посредством такого маркетинга проведут оперативное, надежное и специфическое исследование внешних рынков, а также смогут эффективно продвигать бренда и продукцию на внешнем рынке, довести информацию до потенциальных клиентов.

Digital marketing center, проводя исследования по цифровой сфере Азербайджана, будет готовить периодические отчеты, сформирует информационную базу диджитал для местных экспортеров, а также будет организовывать вебинары зарубежных экспертов, в том числе тренинги и семинары известных экспертов страны.

Центр также будет осуществлять подготовку специалистов в сфере маркетинга социального медиа, организует сертифицированные экзамены онлайн по цифровым маркетингам GoogleAdWords и GoogleAdSense.

Ежегодно ЦДМ планирует организацию Форума Диджитал Маркетинга.

Р.Бабаев

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Тэги: UNEC, ЦЕНТР, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]