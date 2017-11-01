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Внешняя политика 01.11.2017 13:07

Президент Алиев прибыл в Тегеран на встречу с президентами Ирана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с визитом в Иран, сообщает сайт главы государства.

В Тегеране И.Алиев проведет в трехстороннем формате встречу с президентами Ирана и России Хасаном Рухани и Владимиром Путиным.

Лидеры государств обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия трех стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Алиев также обсудит со своими российским и иранским коллегами развитие двусторонних отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]