Президент Алиев прибыл в Тегеран на встречу с президентами Ирана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с визитом в Иран, сообщает сайт главы государства.

В Тегеране И.Алиев проведет в трехстороннем формате встречу с президентами Ирана и России Хасаном Рухани и Владимиром Путиным.

Лидеры государств обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия трех стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Алиев также обсудит со своими российским и иранским коллегами развитие двусторонних отношений.

Р.Бабаев