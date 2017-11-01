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СНГ 01.11.2017 16:20

Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО - МИД

Белоруссия будет стремиться присоединиться ко Всемирной торговой организации (ВТО), стать полноправным членом организации, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

В среду в Минске прошла встреча В. Макея c председателем рабочей группы по присоединению республики к ВТО Кемалем Маденоглу и руководителем департамента присоединяющихся стран секретариата ВТО Майкой Ошикава, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом Организации, проделанной в этом направлении работе, а также выдвинул ряд предложений о дальнейших шагах по взаимодействию Беларуси с секретариатом и членами ВТО", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, В.Макей также поделился с членами делегации видением роли и возможностей нашей страны в многосторонней торговой системе, добавили в ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями о повышении эффективности работы по продвижению национальных интересов Беларуси с учетом участия нашей страны в интеграционных объединениях в контексте присоединения к ВТО, а также инициатив зарубежных партнеров, участвующих в переговорах", - отметили в МИД республики.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки визита белорусской делегации в Буэнос-Айресе (Аргентина) для участия в 11-й Министерской конференции ВТО.

Как сообщалось, Белоруссия с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВТО, ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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