Беларусь нацелена стать полноправным членом ВТО - МИД

Белоруссия будет стремиться присоединиться ко Всемирной торговой организации (ВТО), стать полноправным членом организации, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.
В среду в Минске прошла встреча В. Макея c председателем рабочей группы по присоединению республики к ВТО Кемалем Маденоглу и руководителем департамента присоединяющихся стран секретариата ВТО Майкой Ошикава, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом Организации, проделанной в этом направлении работе, а также выдвинул ряд предложений о дальнейших шагах по взаимодействию Беларуси с секретариатом и членами ВТО", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, В.Макей также поделился с членами делегации видением роли и возможностей нашей страны в многосторонней торговой системе, добавили в ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями о повышении эффективности работы по продвижению национальных интересов Беларуси с учетом участия нашей страны в интеграционных объединениях в контексте присоединения к ВТО, а также инициатив зарубежных партнеров, участвующих в переговорах", - отметили в МИД республики.
Стороны также рассмотрели вопросы подготовки визита белорусской делегации в Буэнос-Айресе (Аргентина) для участия в 11-й Министерской конференции ВТО.
Как сообщалось, Белоруссия с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО.
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