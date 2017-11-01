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Дальнее зарубежье 01.11.2017 16:30

Индийские власти одобрили программу закупок вспомогательных вертолетов на $3,2 млрд для ВМС Индии

Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый главой Минобороны Нирмалой Ситхараман, одобрил программу по приобретению 111 вспомогательных вертолетов для нужд ВМС Индии, сообщает газета "Хиндустан таймс".

Сумма программы составляет примерно $3,2 млрд.

"Хиндустан таймс" отмечает, что как ожидается, за получение этого контракта будут бороться производители из США, России и Европы.

По данным газеты, планируется приобрести 16 вертолетов в готовом виде, а еще 95 будут должны быть построены в Индии совместными усилиями иностранной и индийской компаний.

Новые вертолеты должны заменить французские Aerospatiale Alouette III, производимые в Индии по лицензии под названием "Четак". При этом, напоминает "Хиндустан таймс", в настоящее время большая часть из 140 боевых кораблей ВМС Индии не располагает вертолетами вспомогательного назначения.

В задачи этих вертолетов, в которых нуждаются ВМС Индии, будут входить: поисково-спасательные операции, эвакуация пациентов, обеспечение связи, борьба с пиратством и терроризмом, оказание гуманитарной помощи, разведка и целеуказание.

Газета напоминает, что кроме вспомогательных вертолетов, в августе этого года ВМС Индии также заявили о необходимости приобрести 123 многоцелевых вертолета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]