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СНГ 01.11.2017 18:17

В Белоруссии принимают меры по улучшению ситуации с правами человека, но процесс надо ускорить, считает британский посол в Минске

Позитивные шаги в сфере демократизации и улучшения ситуации с правами человека в Белоруссии есть, но делать их властям страны нужно быстрее, заявила посол Великобритании в Минске Фионна Гибб.

"Конечно, ситуация не изменится за один день. Небольшие позитивные шаги происходят. И нужно обязательно отмечать, что они происходят, но, в то же время, подталкивать к дальнейшему развитию", - сказала Ф.Гибб агентству "Интерфакс-Запад" в среду.

"Я думаю, правительство Беларуси может и должно делать больше в данном направлении, и делать это быстрее", - полагает она.

Посол, в частности, отметила необходимость улучшения условий для работы независимых СМИ. "Я думаю, что властям Беларуси следует более активно взаимодействовать с независимыми СМИ, проанализировать имеющиеся в мире успешные модели работы с журналистами и перенимать этот опыт", - полагает Ф.Гибб.

В числе других шагов, которые, по ее мнению, следует предпринять: введение моратория на смертную казнь, упрощение регистрации организаций гражданского общества, гарантирование права граждан на мирные собрания.

"Я знаю, что сейчас парламент занимается рассмотрением законопроекта о массовых мероприятиях, и надеюсь, что в нем будут послабления. Это было бы ответом на наши постоянные призывы к обеспечению свободы собраний", - отметила посол.

"Я не думаю, что поправки будут очень значительными, но это шаг в правильном направлении", - добавила Ф.Гибб.

Посол напомнила, что Евросоюз регулярно проводит диалог с Белоруссией по правам человека; встречи, на которые приглашаются представители гражданского общества, проходят поочередно в Минске и Брюсселе. "Такого форума не было еще несколько лет назад. И мы считаем это, безусловно, позитивным развитием", - сказала глава британской дипмиссии.

Как позитивный момент Ф.Гибб выделила также принятие Белоруссией национального плана действий в области прав человека. "Этот документ предусматривает около 100 различных мер и является хорошей основой для диалога", - отметила она.

Среди негативных примеров в области защиты прав человека глава дипмиссии назвала реакцию властей на протесты, которые прошли в марте текущего года в Белоруссии (против так называемого "декрета о тунеядцах" - ИФ), заметив, что Евросоюз и США были шокированы ею. "Со стороны Евросоюза и ООН прозвучало довольно много заявлений с осуждением действий властей. Я думаю, что наша реакция и ее сила были замечены правительством Беларуси и приняты во внимание", - сказала Ф.Гибб.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВОЗАЩИТА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ


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