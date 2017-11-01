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Дальнее зарубежье 01.11.2017 17:02

Еще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Мексиканский актер Роберто Кавазос вслед за своим американским коллегой Энтони Рэппом обвинил голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщают американские СМИ.

По словам Р.Кавазоса, в то время, когда К.Спейси работал художественным директором в театре "Олд Вик" в Лондоне, он постоянно приставал к молодым актерам.

"Те из нас, чьи пути пересеклись со Спейси, когда он работал в Лондоне в "Олд Вик" знают, что еще очень много людей найдут в себе смелость рассказать свои истории в ближайшие дни и недели", - написал мексиканский актер на своей странице в Facebook.

По его словам, многие актеры рассказывали ему одну и ту же историю, согласно которой, К.Спейси приглашал их к себе, чтобы поговорить об их карьере. Однако когда они приходили в театр, на сцене был приготовлен мини-пикник с шампанским.

"История различались лишь в том, как далеко заходил этот пикник, но приемы были одни и те же. Еще чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его", - добавил он.

Ранее 46-летний актер Э.Рэпп обвинил К.Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Э.Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а К.Спейси - 26 лет.

К.Спейси в ответ принес извинения актеру, уточнив, что не помнит этот случай. Кроме того, К.Спейси признался, что имел романтические отношения с мужчинами.

В частности, из-за скандала с К.Спейси компания Netflix приняла решение завершить сериал "Карточный домик" на шестом сезоне, в которой К.Спейси сыграл главную роль.

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Тэги: США, МЕКСИКА, АКТЕР, ОБВИНЕНИЯ


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