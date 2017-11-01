Анкара считает неприемлемым приглашение курдской Партии демократического союза на конгресс народов Сирии

Турция не согласна с приглашением на конгресс народов Сирии представителей Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов.

"Мы незамедлительно довели нашу реакцию. Это неприемлемо", - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне МИД РФ обнародовал список приглашенных на намеченный на ноябрь в Сочи конгресс народов Сирии сирийских организаций, среди которых несколько курдских групп.

И.Калын заявил в среду журналистам, что турецкое правительство "не видит проблем" с приглашением других курдских организаций, за исключением ПДС и ее военного крыла - Отрядов народной самообороны, которых Анкара рассматривает как часть объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, сообщают турецкие СМИ.