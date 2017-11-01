Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9776 RUR   0.0292 GBR   2.2561 TRY   0.4483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 13° 3 Ноя 12° 17° 4 Ноя 11° 18°

Дальнее зарубежье 01.11.2017 17:34

94-летнему основателю Lotte Group грозит 10 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции

Прокуратура Южной Кореи потребовала 10-летнего тюремного заключения для обвиняемого в коррупции и хищении денежных средств основателя Lotte Group Син Гёкхо, которому в ноябре исполнится 95 лет, сообщает агентство Yonhap.

Ранее на этой неделе аналогичное наказание было рекомендовано для его сына - 63-летнего председателя совета директоров Lotte Group Син Донбина.

Кроме того, прокуратура хочет взыскать c Син Гёкхо штраф в размере 300 млрд вон ($269 млн).

Решение суда по делу семьи владельцев Lotte ожидается 22 декабря. Совокупные штрафы пяти ответчиков могут достичь 753 млрд вон.

Семью Син Гёкхо, контролирующую один из крупнейших южнокорейских конгломератов, обвиняют в хищении средств, а также злоупотреблении доверием. По данным прокуратуры, основатель Lotte Group и его дети производили незаконные выплаты в пользу членов семьи и отдавали предпочтение контролируемым ими компаниям, выбирая партнеров для бизнеса, что также является нарушением законодательства.

Кроме того, следствие выявило ряд махинаций, совершенных Син Донбином. Например, он способствовал размещению акций одним из проблемных подразделений Lotte, которые были куплены другим, финансово успешным, подразделением конгломерата.

За последние годы Lotte не раз оказывался в центре скандалов. Так, в июле прошлого года дочь основателя концерна Син Юн-Я была арестована по подозрению в злоупотреблениях и растрате средств компании, а в августе прошлого года вице-президент концерна Ли Ин-Вон был найден повешенным.

Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле.

В Москве Lotte построила бизнес-центр "Лотте Плаза", пятизвездочный Lotte Hotel Moscow, а также пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге, который открылся в мае 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, LOTTE, ОСНОВАТЕЛЬ, ОБВИНЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]