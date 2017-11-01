94-летнему основателю Lotte Group грозит 10 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции

Прокуратура Южной Кореи потребовала 10-летнего тюремного заключения для обвиняемого в коррупции и хищении денежных средств основателя Lotte Group Син Гёкхо, которому в ноябре исполнится 95 лет, сообщает агентство Yonhap.

Ранее на этой неделе аналогичное наказание было рекомендовано для его сына - 63-летнего председателя совета директоров Lotte Group Син Донбина.

Кроме того, прокуратура хочет взыскать c Син Гёкхо штраф в размере 300 млрд вон ($269 млн).

Решение суда по делу семьи владельцев Lotte ожидается 22 декабря. Совокупные штрафы пяти ответчиков могут достичь 753 млрд вон.

Семью Син Гёкхо, контролирующую один из крупнейших южнокорейских конгломератов, обвиняют в хищении средств, а также злоупотреблении доверием. По данным прокуратуры, основатель Lotte Group и его дети производили незаконные выплаты в пользу членов семьи и отдавали предпочтение контролируемым ими компаниям, выбирая партнеров для бизнеса, что также является нарушением законодательства.

Кроме того, следствие выявило ряд махинаций, совершенных Син Донбином. Например, он способствовал размещению акций одним из проблемных подразделений Lotte, которые были куплены другим, финансово успешным, подразделением конгломерата.

За последние годы Lotte не раз оказывался в центре скандалов. Так, в июле прошлого года дочь основателя концерна Син Юн-Я была арестована по подозрению в злоупотреблениях и растрате средств компании, а в августе прошлого года вице-президент концерна Ли Ин-Вон был найден повешенным.

Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле.

В Москве Lotte построила бизнес-центр "Лотте Плаза", пятизвездочный Lotte Hotel Moscow, а также пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге, который открылся в мае 2017 года.