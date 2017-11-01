Markswebb считает Unibank лучшим мобильным банком в Азербайджане

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты исследования эффективности мобильных банков стран СНГ Mobile Banking Rank CIS 2017.

Согласно результатам исследования Лучший мобильный банк среди исследованных азербайджанских приложений оказался у Unibank, который в общем рейтинге занял 22-ое место.

В исследовании оценивались 86 мобильных приложений 41 банка в странах СНГ отдельно на смартфонах iPhone и Android. Более эффективным в исследовании считается приложение, в котором клиент наиболее полно и удобно может управлять дебетовой картой - изменять настройки, совершать переводы и платежи, получать информацию о карте и общаться с банком.

"Средняя оценка по исследованным мобильным банкам страны так же, как и оценка лучшего мобильного банка страны, характеризует локальный уровень развития мобильных банковских сервисов. Наиболее высокие оценки эффективности мобильных банков показывают российские банки, далее по убыванию средней оценки следуют банки Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и Азербайджана", - отмечается в сообщении агентства.

Наиболее сильные различия между мобильными банками на разных платформах — более 5 баллов (что уже является не просто ощутимым различием, но и явной дискриминацией клиентов, использующих одну из платформ) - показали мобильные банки Беларусбанка и Приорбанка (Беларусь), а также приложения ВТБ и МТС Банка (Россия).

В среднем оценка мобильных приложений на iOs опережает оценку приложений на Android на 0,5 балла. Это различие обусловлено: во-первых, исторически сложившимся приоритетом iOS (более премиальная платформа, которой чаще пользуется менеджмент самих банков), и во-вторых, существующими представлениями о меньшей безопасности приложений на Android, из-за чего в мобильных банках на Android реализуется меньше возможностей по переводам средств и других потенциально рисковых функций.

"Лидирующие мобильные приложения, как правило, разрабатываются и развиваются не самыми крупными игроками рынка. Однако в Украине и Грузии лидерами в мобильном сервисе стали одновременно и самые крупные банки на рынке", - отмечает агентство.

Во всех банках-участниках исследования были выпущены классические дебетовые карты и открыты расчетные счета в долларах. Далее подключался мобильный банк и совершались операции по дебетовой карте и счету (зачисление средств, оплата в торговой точке, переводы, оплата различных услуг). Все операции в мобильных банках осуществляли сотрудники Markswebb в московском офисе. Данные уточнялись в контакт-центрах банков (возможность совершения операций, набор реквизитов, лимиты на совершение операций).

Чек-листы исследования адаптировались под каждую страну с учетом технологических, продуктовых и нормативных ограничений. Учитывались: набор реквизитов, набор поставщиков услуг (мобильная связь, интернет, ТВ и т.д.), законодательные ограничения на совершения тех или иных операций и форм переводов, особенности оплаты ЖКХ и платежей в бюджетные организации, а также возможность проверки задолженности и штрафов.

А.Азизов