Нефть усилила рост, Brent поднялась выше $61,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в среду в надежде на дополнительные действия со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников по восстановлению баланса на топливном рынке, сообщает Dow Jones.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $0,63 (1,03%) - до $61,57 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,62 (1,14%) - до $55 за баррель ровно.
"Рынок, похоже, действительно преисполнился оптимизма и рассчитывает, что ОПЕК продолжит ограничивать добычу", - считает сырьевой стратег ETF Securities Нитеш Шах.
Ранее Саудовская Аравии и Россия - два крупнейших участника соглашения об ограничении добычи нефти - дали сигналы о поддержке продления действия договоренностей, которые истекают в марте следующего года.
Рост рынка также поддерживают данные о снижении товарных запасов и добычи нефти в США.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,1 млн баррелей, бензина - на 7,7 млн баррелей и дистиллятов - на 3,1 млн баррелей.
Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 18:30.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 1,4 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.
По оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго, добыча нефти в США снизилась в августе до 9,203 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,234 млн б/с в июле.
Экспорт нефти из Иракского Курдистана в Турцию сократился в среду до 216 тыс. б/с с 288 тыс. б/с во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портового агента. При этом по трубопроводу нефть с месторождений в провинции Киркук в Турцию пока не поступает.
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