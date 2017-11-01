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ТЭК 01.11.2017 16:17

Нефть усилила рост, Brent поднялась выше $61,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в среду в надежде на дополнительные действия со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников по восстановлению баланса на топливном рынке, сообщает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $0,63 (1,03%) - до $61,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,62 (1,14%) - до $55 за баррель ровно.

"Рынок, похоже, действительно преисполнился оптимизма и рассчитывает, что ОПЕК продолжит ограничивать добычу", - считает сырьевой стратег ETF Securities Нитеш Шах.

Ранее Саудовская Аравии и Россия - два крупнейших участника соглашения об ограничении добычи нефти - дали сигналы о поддержке продления действия договоренностей, которые истекают в марте следующего года.

Рост рынка также поддерживают данные о снижении товарных запасов и добычи нефти в США.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,1 млн баррелей, бензина - на 7,7 млн баррелей и дистиллятов - на 3,1 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 18:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 1,4 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

По оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго, добыча нефти в США снизилась в августе до 9,203 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,234 млн б/с в июле.

Экспорт нефти из Иракского Курдистана в Турцию сократился в среду до 216 тыс. б/с с 288 тыс. б/с во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портового агента. При этом по трубопроводу нефть с месторождений в провинции Киркук в Турцию пока не поступает.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]