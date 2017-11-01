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Это интересно 01.11.2017 16:20

Marks & Spencer закрыл флагманский магазин на Елисейских полях

Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) с 1 ноября закрыла флагманский универмаг в столице Франции, по адресу Елисейские поля, дом 100, пишет Le Monde.

Магазин проработал по этому адресу всего шесть лет - в 2011 году компания вернулась на французский рынок после нескольких лет отсутствия.

M&S уволит 517 человек персонала. По данным Le Monde, при увольнении им будет выплачена годовая зарплата и компенсированы расходы на переподготовку в размере до 12 тыс. евро.

По оценкам французского профсоюза Seci-Unsa, расходы британского ритейлера в связи с сокращением персонала могут составить около 20 млн евро.

В результате у M&S во Франции остались только 17 продовольственных магазинов и интернет-платформа, все непродуктовые точки были закрыты, отмечает The Local.

Акции M&S на торгах в Лондоне в среду подешевели на 4,3%.

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Тэги: M&S, МАГАЗИН, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]