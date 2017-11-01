В Кремле соболезнуют в связи с терактом в Нью-Йорке, называют эту атаку бесчеловечной

В Кремле назвали бесчеловечной террористическую атаку в Нью-Йорке.
"Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная", - заявил Д.Песков журналистам в среду.
Как сообщалось, во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.
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