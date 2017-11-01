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СНГ 01.11.2017 17:52

В Кремле соболезнуют в связи с терактом в Нью-Йорке, называют эту атаку бесчеловечной

В Кремле назвали бесчеловечной террористическую атаку в Нью-Йорке.

"Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная", - заявил Д.Песков журналистам в среду.

Как сообщалось, во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ТЕРАКТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]