В Кремле соболезнуют в связи с терактом в Нью-Йорке, называют эту атаку бесчеловечной

В Кремле назвали бесчеловечной террористическую атаку в Нью-Йорке.

"Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная", - заявил Д.Песков журналистам в среду.

Как сообщалось, во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.