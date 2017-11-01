Адвокат предложил допрашивать Пучдемона в Бельгии

Адвокат бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона Пол Бекарт заявил, что его клиента не обязательно вызывать на допрос в Мадрид, он мог бы дать показания в Бельгии, где сейчас находится, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я предлагаю, чтобы его допросили здесь, в Бельгии. Это возможно", - сказал П.Бекар, отметив, что ордера на арест К.Пучдемона пока нет.

Ранее П.Бекарт заявил, что его клиент не будет в четверг присутствовать на заседании Национальной судебной коллегии Испании, куда его вызвали для дачи показаний. Исковые заявления в отношении К.Пучдемона приняли к рассмотрению Верховный суд Испании и Национальная судебная коллегия Испании. Ему грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в мятеже.

В минувший вторник К.Пучдемон вместе с рядом бывших советников выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Там К.Пучдемон заявил, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Он добавил, что вместе со своими сподвижниками готов вернуться в Каталонию при условии, что испанское правительство гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.