Курс манат/ доллару на 2 ноября - 1,7003 манат/$1

Баку. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 ноября сохранил на уровне 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова