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Макроэкономика 01.11.2017 17:11

Курс манат/ доллару на 2 ноября - 1,7003 манат/$1

Баку. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 ноября сохранил на уровне 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОЛЛАР, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]