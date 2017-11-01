Президент Украины и король Саудовской Аравия обсудили в Эр-Рияде вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступают за активизацию двустороннего сотрудничества.

Как сообщает сайт президента Украины, по результатам встречи П.Порошенко и саудовского монарха в среду в Эр-Рияде "достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, энергетической и инвестиционной сферах".

В свою очередь, король Саудовской Аравии отметил дружественный характер отношений между двумя государствами, подчеркнув, что визит главы Украинского государства открывает новые возможности для усиления межгосударственных отношений и интенсификации межчеловеческих контактов.

"Была подтверждена заинтересованность саудовской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в рамках реализации двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

П.Порошенко поблагодарил саудовского монарха за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Он также выразил надежду, что официальный Эр-Рияд приобщится к международным усилиям, направленным на решение проблемы защиты прав и интересов крымскотатарского народа.

Кроме того, стороны скоординировали усилия по обеспечению регионального мира и безопасности, а также в борьбе с международным терроризмом.