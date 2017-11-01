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СНГ 01.11.2017 19:02

Президент Украины и король Саудовской Аравия обсудили в Эр-Рияде вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступают за активизацию двустороннего сотрудничества.

Как сообщает сайт президента Украины, по результатам встречи П.Порошенко и саудовского монарха в среду в Эр-Рияде "достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, энергетической и инвестиционной сферах".

В свою очередь, король Саудовской Аравии отметил дружественный характер отношений между двумя государствами, подчеркнув, что визит главы Украинского государства открывает новые возможности для усиления межгосударственных отношений и интенсификации межчеловеческих контактов.

"Была подтверждена заинтересованность саудовской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в рамках реализации двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

П.Порошенко поблагодарил саудовского монарха за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Он также выразил надежду, что официальный Эр-Рияд приобщится к международным усилиям, направленным на решение проблемы защиты прав и интересов крымскотатарского народа.

Кроме того, стороны скоординировали усилия по обеспечению регионального мира и безопасности, а также в борьбе с международным терроризмом.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]