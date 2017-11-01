Лодка с людьми перевернулась на озере в Челябинской области, есть погибшие

Лодка, в которой находились пять человек, в среду днем перевернулась на озере Аргази в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"На телефон диспетчера в 15:10 (мск) поступило сообщение о том, что в пятидесяти метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Детей нет, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что подразделения МЧС еще находятся пути к месту происшествия.

"По предварительным данным, есть погибшие", - сказал сотрудник пресс-службы.