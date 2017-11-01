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Дальнее зарубежье 01.11.2017 19:34

Мэр Нью-Йорка призвал Трампа не политизировать теракт

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил президента США Дональда Трампа не политизировать теракт на Манхеттене, в результате которого накануне погибли восемь человек.

"Последнее, что президент или кто бы ни было еще должны делать - это политизировать эту трагедию", - заявил он в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.

"Нам нужно выяснить, что здесь произошло. Этим занимаются ФБР и нью-йоркская полиция, и другие наши партнеры, и они выяснят, кем конкретно был этот человек, и что побудило его совершить это", - добавил мэр.

"Последнее, что нам нужно делать - это бросать тень на целые расы, религии или нации, что может лишь ухудшить ситуацию", - подчеркнул Б.Блазио.

Эти заявления мэр Нью-Йорка сделал после того, как Д.Трамп заявил о необходимости ужесточения мер безопасности в стране на фоне нападения 29-летнего выходца из Узбекистана в центре Манхэттена. В результате атаки 31 октября погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.

Сам нападавший получил ранение в перестрелке с полицией и находится в критическом состоянии.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ТЕРАКТ, МЭР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]