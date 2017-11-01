Мэр Нью-Йорка призвал Трампа не политизировать теракт

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил президента США Дональда Трампа не политизировать теракт на Манхеттене, в результате которого накануне погибли восемь человек.
"Последнее, что президент или кто бы ни было еще должны делать - это политизировать эту трагедию", - заявил он в эфире американского телеканала Си-Эн-Эн.
"Нам нужно выяснить, что здесь произошло. Этим занимаются ФБР и нью-йоркская полиция, и другие наши партнеры, и они выяснят, кем конкретно был этот человек, и что побудило его совершить это", - добавил мэр.
"Последнее, что нам нужно делать - это бросать тень на целые расы, религии или нации, что может лишь ухудшить ситуацию", - подчеркнул Б.Блазио.
Эти заявления мэр Нью-Йорка сделал после того, как Д.Трамп заявил о необходимости ужесточения мер безопасности в стране на фоне нападения 29-летнего выходца из Узбекистана в центре Манхэттена. В результате атаки 31 октября погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.
Сам нападавший получил ранение в перестрелке с полицией и находится в критическом состоянии.
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