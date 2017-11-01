AZIN Construction подготовит документацию по прокладке коммуникаций и автодорог в Пираллахинском промпарке

ООО "AZIN Construction" подготовит проектно–сметную документацию работ по прокладке инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории Пираллахинского промпарка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Сумгайытский химико-промышленный парк привлек AZIN Construction для подготовки проектно-сметной документации работ по прокладке на территории парка площадью 30 га инженерных коммуникаций (линий для технической воды, водохранилищ и насосных, линий для сточных вод, дождевой канализации, противопожарного водопровода и линии питьевой воды) и автомобильных дорог на территории Пираллахинского промпарка. Контракт с AZIN Construction был подписан в среду», - сообщили в ведомстве.

По данным Минэкономики, стоимость контракта составляет 157 тыс. 910,62 тыс. манатов.

Президент Ильхам Алиев 14 сентября 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка площадью в 30 гектаров.

Н.Аббасова