В Турции вряд ли откажутся от системы "все включено", так как именно она в наибольшей степени привлекает в страну массового туриста, в том числе из России, показал опрос экспертов, проведенный порталом "Интерфакс-Туризм".

"Все включено", или all inclusive, - система организации питания в отелях, которая появилась в Турции в начале 90-х годов. В стоимость проживания в гостинице, которую клиент оплачивает заранее, входит питание и все спиртные напитки, анимация, часть спортивных занятий. Сейчас эта система предлагается в Турции, Греции, Египте, Болгарии, странах Карибского бассейна и некоторых других.

Как напомнила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, сообщения о том, что "все включено" отменят в странах массового туризма, появляются регулярно.

"Тема отмены all inclusive возникает с завидной регулярностью, причем на разных уровнях. Например, в начале 2015 года отменить "все включено" призывал тогдашний премьер-министр Греции Алексис Ципрас, мотивируя это угрозой для малого бизнеса. Да и сами отельеры, в том числе в той же Турции, периодически задумываются об экономической целесообразности "круглосуточного кормления" туристов", - рассказала она.

Но система, по ее словам, все живет и развивается: появились варианты ultra all inclusive, super all inclusive и другие, все больше стран вводят такую услугу, появилась она и на российских курортах.

"Прежде всего, потому, что это удобно туристам: выбирая "все включено", они практически закрывают тему питания на отдыхе и могут достаточно точно рассчитать свои траты. Особенно отдыхая с детьми. Во всяком случае, подавляющее большинство россиян, выбирающих для отдыха массовые пляжные направления, покупают туры именно с all inclusive. Поэтому я не думаю, что в Турции ее могут отменить", - подчеркнула эксперт.

При этом, по мнению И.Тюриной, даже если "все включено" отменят, россияне все равно поедут в Турцию и приспособятся к новым условиям.

В компании Anex Tour также считают, что в Турции не откажутся от системы "все включено".

"Турецкие отели, представленные в нашем ассортименте на сезон лето 2018, по-прежнему предлагают проживание с типом питания "все включено". Что касается возможных изменений и их влияния на туриндустрию, маловероятно, что отельеры пойдут на это массово из-за популярности системы у туристов", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Глава Ростуризма Олег Сафонов в среду заявил журналистам, что его ведомство будет поддерживать развитие системы "все включено" в России. "В России мы будем очень серьезным образом развивать систему all inclusive и повышать конкурентоспособность РФ на туристическом рынке, в том числе, по отношению к Турции", - сказал он, отвечая на вопрос об отмене all inclusive в Турции.

По мнению чиновника, пока рано говорить, как отмена системы скажется на турпотоке из России в Турцию, так как ее никто не отменяет.

На этой неделе председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков в курортных регионах зарабатывать на туристах.