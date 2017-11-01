Вывод армянских ВС с оккупированных территорий позволит наладить сотрудничество между Баку и Ереваном – Постпредство Азербайджана при ООН

Скорейший вывод ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий позволит Баку и Еревану наладить экономическое сотрудничество, говорится в письме Постоянного представительства Азербайджана при ООН на имя генсека организации в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

«Чем скорее Армения выведет свои вооруженные силы из Нагорно-карабахского региона и с оккупированных территорий Азербайджана, тем быстрее будет урегулирован конфликт. Обе страны и их народы смогут воспользоваться перспективами сотрудничества и экономического развития, что позволит им успешно осуществить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - отмечается в письме, который распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

В письме говорится, что полный разрыв всех отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе экономических, транспортных и энергетических связей, является прямым следствием продолжающейся военной оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении.

«Очевидно, что в результате проведения своей политики агрессии и территориальных притязаний по отношению к своим соседям, Армения несет всю ответственность за то, что она изолировала себя от полноценного регионального сотрудничества, за нынешнее тяжелое экономическое положение, в котором она оказалась, и за тяжелые условия жизни на оккупированных территориях Азербайджана», - подчеркивает постпредство Азербайджана.

Официальный Баку отметил, что международные экономические отношения регулируются основополагающими принципами суверенного равенства государств, ненападения и уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

«Мир и добрососедские отношения, основанные на полном соблюдении вышеупомянутых принципов, являются необходимыми предпосылками экономического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном», - говорится в письме.

Р.Бабаев