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ТЭК 01.11.2017 18:04

SOCAR сократила в январе-октябре отгрузку нефти из порта Супса на 5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-октябре 2017 года из порта Супса экспортировала 2 млн 13,209 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось ранее, в январе-октябре 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 121,271 тыс. тонн нефти. Таким образом, за 10 месяцев 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса сократилась на 5,1%.

При этом в октябре 2017 года компания из порта Супса отгрузила 261,397 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУПСА, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]