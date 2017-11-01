SOCAR сократила в январе-октябре отгрузку нефти из порта Супса на 5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-октябре 2017 года из порта Супса экспортировала 2 млн 13,209 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось ранее, в январе-октябре 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 121,271 тыс. тонн нефти. Таким образом, за 10 месяцев 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса сократилась на 5,1%.
При этом в октябре 2017 года компания из порта Супса отгрузила 261,397 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.
Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Н.Аббасова
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