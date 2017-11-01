SOCAR незначительно сократила в январе-октябре отгрузку нефти из терминала Джейхан

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе-октябре 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 13 млн 955,348 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось в январе-октябре 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 13 млн 992,213 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за 10 месяцев 2017 года сократился на 0,3%.
В октябре компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 201,812 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По данным SOCAR, в октябре нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $57,36 за баррель (в сентябре - $56,05), сорта Urals - $56,73 за баррель (в сентябре - $54,17 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $57,91 за баррель (в сентябре - $57,05 за баррель).
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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