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Внешняя политика 01.11.2017 19:15

Президент Азербайджана провел встречу в Тегеране c верховным лидером Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу в Тегеране в среду с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает сайт главы государства.

Встреча прошла в рамках трехстороннего саммита глав государств Азербайджана, Ирана и Россия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]