Президент Азербайджана провел встречу в Тегеране c верховным лидером Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу в Тегеране в среду с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает сайт главы государства.

Встреча прошла в рамках трехстороннего саммита глав государств Азербайджана, Ирана и Россия.

Б.Рустамбеков