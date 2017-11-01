Большинство американцев как никогда обеспокоены будущим страны, риском раскола общества - опрос

До 59% жителей США полагают, что на их памяти Америка переживает худшую эпоху, сообщает в среду американское издание "Хилл" со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного Американской психологической ассоциацией.

Кроме этого, 63% респондентов также заявили, что их беспокоит будущее страны.

По данным опроса, 73% сторонников Демократической партии испытывают такие чувства, 56% сторонников Республиканской партии и 59% лиц, не относящихся к этим двум партиям.

Также 60% опрошенных отметили, что их беспокоят существующие сейчас в США предпосылки для раскола общества.

В то же время 51% респондентов заявили о готовности вносить свой добровольный вклад в улучшение сложившейся ситуации.

Опрос проводился в период со 2 по 31 августа, и в нем участвовали 3 440 человек.