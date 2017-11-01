Президент США Дональд Трамп помешал попыткам воспрепятствовать России оказывать влияние на политический процесс в стране, заявил зампред комитета по разведке сената Марк Уорнер на слушаниях, на которых рассматривается предполагаемое использование Россией соцсетей для вмешательства в американские выборы в 2016 года.

"Не только интернет-платформы должны улучшить свою работу. Администрация США продемонстрировала несостоятельность в противостоянии вызовам XXI века. К сожалению, я полагаю, что эти попытки (воспрепятствовать РФ) не были эффективны из-за плохого руководства на самом верху", - сказал М.Уорнер.

Сенатор возложил ответственность непосредственно на главу государства.

"Наш президент упорно не желает признавать ту угрозу, которая представляет Россия нашей демократии", - отметил он.

По его словам, "президенту Трампу следует прекратить активные нападки на американскую журналистику и ответить на угрозы российской пропаганды".