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Дальнее зарубежье 01.11.2017 20:15

Американский сенатор обвиняет Трампа в нежелании признавать "российскую угрозу"

Президент США Дональд Трамп помешал попыткам воспрепятствовать России оказывать влияние на политический процесс в стране, заявил зампред комитета по разведке сената Марк Уорнер на слушаниях, на которых рассматривается предполагаемое использование Россией соцсетей для вмешательства в американские выборы в 2016 года.

"Не только интернет-платформы должны улучшить свою работу. Администрация США продемонстрировала несостоятельность в противостоянии вызовам XXI века. К сожалению, я полагаю, что эти попытки (воспрепятствовать РФ) не были эффективны из-за плохого руководства на самом верху", - сказал М.Уорнер.

Сенатор возложил ответственность непосредственно на главу государства.

"Наш президент упорно не желает признавать ту угрозу, которая представляет Россия нашей демократии", - отметил он.

По его словам, "президенту Трампу следует прекратить активные нападки на американскую журналистику и ответить на угрозы российской пропаганды".

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Тэги: США, УОРНЕР, ТРАМП, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]