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Транспорт и связь 01.11.2017 20:00

РЖД рассчитывают увеличить в 2-3 раза перевозки грузов по МТК "Север-Юг"

ОАО "Российские железные дороги" в будущем рассчитывает увеличить в 2-3 раза объем транспортировки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

"Объем грузов, которые перевозится сегодня по этому коридору - более 4 млн тонн, а мы планируем удваивать и утраивать эти объемы", - заявил телеканалу "Россия 24" президент РЖД Олег Белозеров.

МТК свяжет железные дороги Скандинавии, РФ, Азербайджана, Ирана и Индии, напоминает телеканал, отмечая, что в будущем к проекту могут присоединиться Пакистан и Китай. Сейчас грузы по этому маршруту идут через Персидский залив и Суэцкий канал в среднем 45-60 дней. Железнодорожный коридор "Север-Юг" позволит сократить это время до 20-25 дней.

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, "СЕВЕР-ЮГ"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]