ОАО "Российские железные дороги" в будущем рассчитывает увеличить в 2-3 раза объем транспортировки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

"Объем грузов, которые перевозится сегодня по этому коридору - более 4 млн тонн, а мы планируем удваивать и утраивать эти объемы", - заявил телеканалу "Россия 24" президент РЖД Олег Белозеров.

МТК свяжет железные дороги Скандинавии, РФ, Азербайджана, Ирана и Индии, напоминает телеканал, отмечая, что в будущем к проекту могут присоединиться Пакистан и Китай. Сейчас грузы по этому маршруту идут через Персидский залив и Суэцкий канал в среднем 45-60 дней. Железнодорожный коридор "Север-Юг" позволит сократить это время до 20-25 дней.