IT-компании пока не могут сделать выводы о степени предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года

Представители компаний Facebook, Twitter и Google на слушаниях в комитете по разведке сената Конгресса США объявили, что им еще предстоит установить точный масштаб использования их сервисов со стороны сил, связанных с Россией, в их попытке повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

"Наше расследование продолжается. Так я бы сказал бы "нет"; конечно, определенности нет ", - сказал вице-президент Facebook Колин Стреч в ответ на вопрос о том, можно ли оценить масштаб "российских активных мер" на платформах компаний.

В свою очередь главный юридический консультант Google Кент Уокер заявил, что "расследование продолжается".

В то же время представитель Twitter Шон Эджетт пояснил, что менее 5% аккаунтов этой соцсети являются либо спамом, либо фальшивыми аккаунтами.