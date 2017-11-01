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Дальнее зарубежье 01.11.2017 21:00

IT-компании пока не могут сделать выводы о степени предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года

Представители компаний Facebook, Twitter и Google на слушаниях в комитете по разведке сената Конгресса США объявили, что им еще предстоит установить точный масштаб использования их сервисов со стороны сил, связанных с Россией, в их попытке повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

"Наше расследование продолжается. Так я бы сказал бы "нет"; конечно, определенности нет ", - сказал вице-президент Facebook Колин Стреч в ответ на вопрос о том, можно ли оценить масштаб "российских активных мер" на платформах компаний.

В свою очередь главный юридический консультант Google Кент Уокер заявил, что "расследование продолжается".

В то же время представитель Twitter Шон Эджетт пояснил, что менее 5% аккаунтов этой соцсети являются либо спамом, либо фальшивыми аккаунтами.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, РОССИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]