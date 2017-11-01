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Внешняя политика 01.11.2017 20:01

Лидеры РФ, Ирана и Азербайджана проводят трехстороннюю встречу, по ее окончании ожидается совместное заявление

Встреча президентов России, Ирана и Азербайджана началась в Тегеране, передает корреспондент "Интерфакса".

По окончании встречи Владимир Путин, Хасан Рухани и Ильхам Алиев, как ожидается, выступят с совместным заявлением.

Это второй саммит в трехстороннем формате, впервые трехсторонняя встреча глав государств состоялась в Баку осенью прошлого года.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что особое внимание в ходе трехстороннего саммита планируется уделить обсуждению перспектив сотрудничества РФ, Ирана и Азербайджана в торгово-экономической сфере.

Речь также пойдет о взаимодействии в транспортной сфере, в частности, о проекте строительства железнодорожной магистрали Решт (Иран) - Астара (Азербайджан) - "Западная ветвь" международного транспортного коридора "Север-Юг".

В Кремле также отмечали, что интересам трех стран "отвечала бы совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа на Каспии, реализация общих проектов в области производства и транспортировки энергоресурсов".

Российская сторона подчеркивала, что три государства стремятся к проведению согласованной политики на мировых рынках углеводородов.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]