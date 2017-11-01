Лидеры РФ, Ирана и Азербайджана проводят трехстороннюю встречу, по ее окончании ожидается совместное заявление

Встреча президентов России, Ирана и Азербайджана началась в Тегеране, передает корреспондент "Интерфакса".
По окончании встречи Владимир Путин, Хасан Рухани и Ильхам Алиев, как ожидается, выступят с совместным заявлением.
Это второй саммит в трехстороннем формате, впервые трехсторонняя встреча глав государств состоялась в Баку осенью прошлого года.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что особое внимание в ходе трехстороннего саммита планируется уделить обсуждению перспектив сотрудничества РФ, Ирана и Азербайджана в торгово-экономической сфере.
Речь также пойдет о взаимодействии в транспортной сфере, в частности, о проекте строительства железнодорожной магистрали Решт (Иран) - Астара (Азербайджан) - "Западная ветвь" международного транспортного коридора "Север-Юг".
В Кремле также отмечали, что интересам трех стран "отвечала бы совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа на Каспии, реализация общих проектов в области производства и транспортировки энергоресурсов".
Российская сторона подчеркивала, что три государства стремятся к проведению согласованной политики на мировых рынках углеводородов.
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