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Регион 01.11.2017 21:21

Путин на саммите РФ-Иран-Азербайджан предложил повысить координацию спецслужб, наладить обмен данными о террористических организациях и пресекать транзит боевиков

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-Иран-Азербайджан предложил усилить координацию спецслужб трех государств в борьбе с терроризмом.

"Необходимо повышать координацию деятельности спецслужб и правоохранительных структур, наладить интенсивный обмен данными о деятельности международных террористических, экстремистских организаций, бороться с наркоторговлей, транснациональной преступностью, пресекать попытки транзита боевиков через территорию наших стран", - сказал В.Путин, выступая на трехстороннем саммите.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АНТИТЕРРОР, ИНИЦИАТИВА, ПУТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]