Путин на саммите РФ-Иран-Азербайджан предложил повысить координацию спецслужб, наладить обмен данными о террористических организациях и пресекать транзит боевиков

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-Иран-Азербайджан предложил усилить координацию спецслужб трех государств в борьбе с терроризмом.

"Необходимо повышать координацию деятельности спецслужб и правоохранительных структур, наладить интенсивный обмен данными о деятельности международных террористических, экстремистских организаций, бороться с наркоторговлей, транснациональной преступностью, пресекать попытки транзита боевиков через территорию наших стран", - сказал В.Путин, выступая на трехстороннем саммите.