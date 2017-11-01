Алиев, Путин и Рухани выступают за мирное урегулирование конфликтов в регионе, заявляют о решимости бороться с терроризмом

Лидеры России, Ирана и Азербайджана призвали к скорейшему урегулированию региональных конфликтов на основе принципов и норм международного права, заявляют о решимости всемерно противодействовать терроризму и экстремизму, а также подчеркивают необходимость воздерживаться от политизированного и избирательного использования проблематики прав человека.
"Стороны признают, что неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества, и в связи с этим подчеркивают важность их скорейшего мирного урегулирования, путем переговоров на основе принципов и норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и документов", - говорится в совместном заявлении президентов трех стран Владимира Путина, Хасана Рухани и Ильхама Алиева по итогам трехстороннего саммита в Тегеране.
Кроме того, стороны заявили о "решимости всемерно противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми, и преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий".
Москва, Тегеран и Баку также призвали мировое сообщество "к объединению усилий для эффективной борьбы с этими вызовами и угрозами международной стабильности и безопасности при центральной координирующей роли ООН".
"Стороны также подчеркивают необходимость воздерживаться от политизированного и избирательного использования проблематики прав человека", - отмечается в принятом документе.
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