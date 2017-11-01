Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9776 RUR   0.0292 GBR   2.2561 TRY   0.4483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 10° 13° 4 Ноя 12° 17° 5 Ноя 11° 18°

Дальнее зарубежье 01.11.2017 21:47

Трамп намерен отменить иммиграционную программу США по случайной выдаче грин-карт

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче грин-карт после теракта на Манхэттене, сообщает американское издание "Хилл".

На заедании администрации президент назвал напавшего "животным", которого не нужно было впускать в страну. Д.Трамп отметил также, что "абсолютно точно" напавший должен отправиться в тюрьму Гуантанамо.

"Я сегодня запускаю процесс закрытия лотерейной программы. Нам необходимо избавиться от нее как можно скорее", - заявил Д.Трамп.

"Нам нужно стать намного жестче, намного умнее, и намного менее политически корректными. Мы настолько политически корректны, что боимся что-либо сделать. И так не только в нашей стране, но и в других странах", - подчеркнул президент США.

Для закрытия программы случайной выдачи грин-карт по принципу лотереи, запущенной в 1990 году, президенту потребуется одобрение Конгресса США, отмечает издание.

Накануне выходец из Узбекистана, переехавший в США в 2010 году по лотерейной программе, въехал на грузовике в толпу людей на Манхэттене. В результате атаки погибли восемь человек, еще одиннадцать пострадали.

В ходе расследования выявлены возможные связи нападавшего с террористической организацией ИГ

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, ГРИН/КАРТЫ, ОТМЕНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]