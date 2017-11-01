Трамп намерен отменить иммиграционную программу США по случайной выдаче грин-карт

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче грин-карт после теракта на Манхэттене, сообщает американское издание "Хилл".

На заедании администрации президент назвал напавшего "животным", которого не нужно было впускать в страну. Д.Трамп отметил также, что "абсолютно точно" напавший должен отправиться в тюрьму Гуантанамо.

"Я сегодня запускаю процесс закрытия лотерейной программы. Нам необходимо избавиться от нее как можно скорее", - заявил Д.Трамп.

"Нам нужно стать намного жестче, намного умнее, и намного менее политически корректными. Мы настолько политически корректны, что боимся что-либо сделать. И так не только в нашей стране, но и в других странах", - подчеркнул президент США.

Для закрытия программы случайной выдачи грин-карт по принципу лотереи, запущенной в 1990 году, президенту потребуется одобрение Конгресса США, отмечает издание.

Накануне выходец из Узбекистана, переехавший в США в 2010 году по лотерейной программе, въехал на грузовике в толпу людей на Манхэттене. В результате атаки погибли восемь человек, еще одиннадцать пострадали.

В ходе расследования выявлены возможные связи нападавшего с террористической организацией ИГ