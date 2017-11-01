Путин считает по-прежнему актуальной задачу развертывания энергомоста Россия-Азербайджан-Иран

Реализация проекта энергомоста "Россия-Азербайджан-Иран" позволит обеспечить надежное энергоснабжение всего региона, считает президент РФ Владимир Путин.

Выступая на саммите Россия-Азербайджан-Иран в Тегеране, В.Путин назвал задачу создания такого энергомоста "по-прежнему актуальной".

В.Путин напомнил, что проект предусматривает объединение электроэнергетических систем трех стран.

"Воплощение в жизнь этой инициативы позволило бы повысить энергобезопасность и обеспечить надежное электроснабжение всего региона", - сказал В.Путин.