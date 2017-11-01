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Регион 01.11.2017 21:40

РФ подтверждает готовность поставлять газ через Азербайджан на север Ирана

Российская сторона подтверждает готовность поставлять газ через Азербайджан на север Ирана, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам саммита "Россия-Иран-Азербайджан" в Тегеране.

"Хорошо известно, что Россия, Иран и Азербайджан - крупные производители углеводородов. Но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия. Кстати говоря, координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель", - отметил он.

"То же самое происходит и в рамках Организации стран - производителей газа. Здесь мы сотрудничаем тоже и будем сотрудничать дальше. Я бы хотел обратить внимание на то, что несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу. Имею в виду логистику внутреннюю. Ну, например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров", - информировал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]