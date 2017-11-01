Иран, РФ и Азербайджан договорились о создании таможенного коридора - Рухани

Иран, Россия и Азербайджан договорились создать таможенный коридор и рассматривают возможность перехода на расчеты в национальных валютах, заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам переговоров с российским и азербайджанским коллегами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Мы намерены создать зеленый таможенный коридор между тремя странами и соблюдать единые таможенные стандарты", - сказал Х.Рухани на пресс-конференции после встречи в Тегеране.

"В ходе тегеранского саммита мы поговорили о сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле между Ираном и Азербайджаном, между Ираном и Россией, а также между тремя странами", - добавил он.