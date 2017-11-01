Участники трехстороннего саммита в Тегеране договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая разведку месторождений

Москва, Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне намерены углубить взаимодействие на международных энергетических площадках и расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, говорится в заявлении, подписанном президентами России, Ирана и Азербайджана Владимиром Путиным, Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым.

"Стороны отмечают ключевую роль Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, поддерживают расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке и своповых поставок сырой нефти и нефтепродуктов, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках", - говорится в заявлении.

Стороны, кроме того, высказались в поддержку реализации проекта по соединению электросетей трех государств и договоренностей по торговле электроэнергией.

Главы государств также выразили удовлетворение трехсторонним взаимодействием и подчеркнули важность повышения уровня отношений и развития сотрудничества между правительствами и парламентами стран.

Москва, Тегеран и Баку подчеркивают важность совместных усилий по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и отмечают необходимость создания благоприятных условий для развития взаимных инвестиций, отмечается в документе.

Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления связей между представителями коммерческими структур и создания необходимых условий для деятельности торгово-промышленных палат и продвижения интересов деловых кругов.

"Стороны подтверждают значимость сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в целях модернизации транспортной инфраструктуры и развития международного транспортного коридора "Север-Юг". В связи с этим стороны подчеркивают необходимость скорейшей реализации проекта по строительству железнодорожной линии Решт-Астара", - говорится в заявлении.

Лидеры России, Ирана и Азербайджана также подчеркнули важность дальнейшего облегчения визового режима для граждан государств.