Участники трехстороннего саммита в Тегеране договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая разведку месторождений

Москва, Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне намерены углубить взаимодействие на международных энергетических площадках и расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, говорится в заявлении, подписанном президентами России, Ирана и Азербайджана Владимиром Путиным, Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым.
"Стороны отмечают ключевую роль Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, поддерживают расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке и своповых поставок сырой нефти и нефтепродуктов, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках", - говорится в заявлении.
Стороны, кроме того, высказались в поддержку реализации проекта по соединению электросетей трех государств и договоренностей по торговле электроэнергией.
Главы государств также выразили удовлетворение трехсторонним взаимодействием и подчеркнули важность повышения уровня отношений и развития сотрудничества между правительствами и парламентами стран.
Москва, Тегеран и Баку подчеркивают важность совместных усилий по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и отмечают необходимость создания благоприятных условий для развития взаимных инвестиций, отмечается в документе.
Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления связей между представителями коммерческими структур и создания необходимых условий для деятельности торгово-промышленных палат и продвижения интересов деловых кругов.
"Стороны подтверждают значимость сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в целях модернизации транспортной инфраструктуры и развития международного транспортного коридора "Север-Юг". В связи с этим стороны подчеркивают необходимость скорейшей реализации проекта по строительству железнодорожной линии Решт-Астара", - говорится в заявлении.
Лидеры России, Ирана и Азербайджана также подчеркнули важность дальнейшего облегчения визового режима для граждан государств.
Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана обеспечивает стабильность и безопасность в регионе – президент Азербайджана
Алиев и Путин довольны ростом взаимного товарооборота
Лидеры РФ, Ирана и Азербайджана проводят трехстороннюю встречу, по ее окончании ожидается совместное заявление
РЖД рассчитывают увеличить в 2-3 раза перевозки грузов по МТК "Север-Юг"
SOCAR незначительно сократила в январе-октябре отгрузку нефти из терминала Джейхан
SOCAR сократила в январе-октябре отгрузку нефти из порта Супса на 5%
Турция вряд ли откажется от системы "все включено" - эксперты
Коллегия Минюста обсудила инцидент, связанный с побегом двух человек во время этапирования поездом в Баку
Marks & Spencer закрыл флагманский магазин на Елисейских полях
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»