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Внешняя политика 01.11.2017 21:45

Алиев и Путин довольны ростом взаимного товарооборота

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин на встрече в Тегеране выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота.

«Мы уже не раз встречались в этом году, и наши встречи всегда ведут к хорошим результатам, потому что мы даем новый импульс развитию отношений. Очень рады, что и в экономической сфере товарооборот растет после определенных сложных процессов. Это говорит о том, что есть большой взаимный интерес между бизнес-структурами, и рост товарооборот - это и показатель восстановления наших экономик, взаимного интереса», - сказал И.Алиев на встрече, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

По его словам, отношения Азербайджана с Россией имеют стратегический характер. «Мы сотрудничаем по всем направлениям - и в гуманитарной сфере, и в экономической, энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей, близких партнеров», - отметил он.

И.Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что трехсторонний саммит в Тегеране позволяет «обсудить важные вопросы, которые, уверен, дадут новый толчок укреплению наших связей».

В.Путин, в свою очередь, отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос на 62%. «Мы встречаемся регулярно и по телефону разговариваем, в постоянном в контакте. Это естественно, потому что отношения между нашими странами носят особый характер. Безусловно, это характер стратегического партнерства. Мы с Вами знаем, сколькими нитями связаны Азербайджан и Россия. И должен отметить, что наши усилия, в общем, даром не проходят - по развитию двухсторонних контактов, имею в виду рост товарооборота за первые 9 месяцев, это почти 62 процента. Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике», - подчеркнул российский лидер.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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