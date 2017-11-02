Патриарх Кирилл пригласил патриарха Илию II в Москву на 100-летие восстановления титула российского патриаршества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил католикоса-патриарха всея Грузии Илию II в Москву на празднование 100-летия восстановления титула российского патриаршества, которое отмечается 4 декабря, - сообщает в четверг патриархия Грузии.
Приглашение патриарху Илие II передал специально прибывший накануне в Тбилиси председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Патриарх Илия II принял приглашение и пообещал, что если позволит здоровье, он прибудет в Москву, отметили в Патриархии Грузии.
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