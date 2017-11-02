Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал подборку рекламы из Facebook, при помощи которой, Россия, по мнению конгрессменов, пыталась повлиять на выборы в США 2016 года.
Среди опубликованных примеров рекламы - посты, посвященные движению Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожего населения, посты против экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Также комитет показал примеры рекламы, призывающей к запрету на ношение мусульманской одежды закрывающей лицо.
Помимо этого комитет представил 65-страничный список из аккаунтов в Twitter, якобы связанных с Россией.
В Конгрессе США на протяжении двух дней шли слушания с участием представителей Facebook, Twitter и Google.
Facebook сообщила, что в период с июня 2015 по август 2017 якобы связанная с Россией компания закупила 3 тыс. 393 рекламных постов, эту рекламу могли увидеть 126 млн граждан США.
Twitter полагает, что более 36 тыс. аккаунтов, вероятно связанных с Россией, размещали твиты о выборах в США, всего они опубликовали 1,4 млн сообщений, которые посмотрели 288 млн человек.
Youtube утверждает, что со связанных с Россией аккаунтов было загружено 1 тыс. 108 видео, которые посмотрели 309 тыс. человек.
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