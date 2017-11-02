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ТЭК 02.11.2017 11:35

Правительство Азербайджана прогнозирует рост к 2022г выработки электроэнергии на 9% по сравнению с 2017г

Производство электроэнергии в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 24 млрд 520 млн кВт/ч, что на 8,7% больше прогноза на 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2017 году объем выработки электроэнергии в стране составит 22 млрд 555 млн кВт/час (рост по сравнению с 2016г – на 2,3%).

Объем производства электроэнергии в Азербайджане в 2018 году прогнозируется на уровне 22 млрд 920 млн кВт/час, в 2019 году – 23 млрд 720 млн кВт/час, в 2020 году – 24 млрд 120 млн кВт/час

Как сообщалось, по итогам 2016 года объем выработки электроэнергии в Азербайджане составило 22 млрд 45,8 млн кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]