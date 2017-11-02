Правительство Азербайджана прогнозирует рост к 2022г выработки электроэнергии на 9% по сравнению с 2017г

Производство электроэнергии в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 24 млрд 520 млн кВт/ч, что на 8,7% больше прогноза на 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2017 году объем выработки электроэнергии в стране составит 22 млрд 555 млн кВт/час (рост по сравнению с 2016г – на 2,3%).
Объем производства электроэнергии в Азербайджане в 2018 году прогнозируется на уровне 22 млрд 920 млн кВт/час, в 2019 году – 23 млрд 720 млн кВт/час, в 2020 году – 24 млрд 120 млн кВт/час
Как сообщалось, по итогам 2016 года объем выработки электроэнергии в Азербайджане составило 22 млрд 45,8 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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