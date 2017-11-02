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Внутренняя политика 02.11.2017 11:42

Власти Азербайджана прекратили уголовное дело в отношении Turan и его директора

Уголовное дело, возбужденное министерством налогов Азербайджана против информационного агентства "Turan" и его директора Мехмана Алиева, по обвинению в уклонении от уплаты налогов, прекращено.

"Об этом сегодня М.Алиеву заявили в генеральной прокуратуре", - отмечается в сообщении агентства Turan.

Как сообщалось, Министерство налогов обвинило директора Turan Мехмана Алиева в уклонении от уплаты 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.) налогов.

М.Алиев был задержан 24 августа, на него возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. М.Алиев заявил, что считает данные обвинения безосновательными.

Ясамальский районный суд Баку 25 августа отправил Алиева под арест на три месяца. После вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 сентября мера пресечения была изменена - директор Turan был переведен из СИЗО под надзор полиции.

ИА Turan было учреждено в мае 1990 года.

А.Азизов

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Тэги: АГЕНТСТВО, ДЕЛО, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]