Возможность создания пятой зоны деэскалации в Сирии обсуждается и в контактах с США, и в Астане, пока рано говорить о результатах - Богданов

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северу Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что обсуждается возможность создания пятой зоны деэскалации в Сирии.

"Эта как раз работа ведется и в Астане, и в контактах с американскими партнерами. Так что пока еще рано говорить об этом", - сказал М.Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса", известно ли России о планах США создать пятую зону деэскалации и где она будет располагаться.