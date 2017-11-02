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СНГ 02.11.2017 13:14

Возможность создания пятой зоны деэскалации в Сирии обсуждается и в контактах с США, и в Астане, пока рано говорить о результатах - Богданов

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северу Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что обсуждается возможность создания пятой зоны деэскалации в Сирии.

"Эта как раз работа ведется и в Астане, и в контактах с американскими партнерами. Так что пока еще рано говорить об этом", - сказал М.Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса", известно ли России о планах США создать пятую зону деэскалации и где она будет располагаться.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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