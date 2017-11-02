Число жертв взрыва на теплоэлектростанции в Индии выросло до 26 человек - СМИ

Число погибших в результате взрыва на тепловой электростанции в штате Уттар-Прадеш на севере Индии увеличилось до 26 человек, пишет в четверг сайт газеты "Хиндустан таймс".

Ранее сообщалось, что жертвами стали более 20 человек.

Кроме того, еще 64 человека получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Тепловую электростанцию обслуживает государственная теплоэнергетическая корпорация Индии NTPC Ltd.

По данным компании, взрыву предшествовал резкий звук, выброс газа и пара. Предполагается, что причиной произошедшего стал технический сбой.