Число жертв взрыва на теплоэлектростанции в Индии выросло до 26 человек - СМИ

Число погибших в результате взрыва на тепловой электростанции в штате Уттар-Прадеш на севере Индии увеличилось до 26 человек, пишет в четверг сайт газеты "Хиндустан таймс".
Ранее сообщалось, что жертвами стали более 20 человек.
Кроме того, еще 64 человека получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.
Тепловую электростанцию обслуживает государственная теплоэнергетическая корпорация Индии NTPC Ltd.
По данным компании, взрыву предшествовал резкий звук, выброс газа и пара. Предполагается, что причиной произошедшего стал технический сбой.
Баку готов наладить экономическое сотрудничество с Ереваном после вывода армянских военных из оккупированных территорий – глава МИД Азербайджана
Мамедъяров сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ
Баку и Подгорица должны развивать экономическое сотрудничество – глава МИД Азербайджана
Белоруссия может угодить в ловушку низкого роста, если не будет реформировать экономику - Всемирный банк
Манат и доллар сохранили позиции на аукционе в четверг
Фалих: Саудовская Аравия ожидает продления решений по сокращению запасов нефти
Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев
Словарь Collins выбрал одно из любимых выражений Трампа словосочетанием 2017 года
В Азербайджане убит криминальный авторитет, сбежавший во время этапирования поездом в Баку - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвящённый Льву Гумилеву
AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»