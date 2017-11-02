Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 13° Завтра 12° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

Дальнее зарубежье 02.11.2017 11:54

Число жертв взрыва на теплоэлектростанции в Индии выросло до 26 человек - СМИ

Число погибших в результате взрыва на тепловой электростанции в штате Уттар-Прадеш на севере Индии увеличилось до 26 человек, пишет в четверг сайт газеты "Хиндустан таймс".

Ранее сообщалось, что жертвами стали более 20 человек.

Кроме того, еще 64 человека получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии.

Тепловую электростанцию обслуживает государственная теплоэнергетическая корпорация Индии NTPC Ltd.

По данным компании, взрыву предшествовал резкий звук, выброс газа и пара. Предполагается, что причиной произошедшего стал технический сбой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]