Правительство Азербайджана в 2018г из госбюджета планирует финансировать около 300 проектов

Правительство Азербайджана в рамках Государственной инвестиционной программы (ГИП) в 2018 году планирует финансировать из госбюджета 294 проекта, отмечает Счетная палата.
"В 2018 году из госбюджета в рамках ГИП планируется финансировать 8 новых проектов и 286 переходных проекта (финансирование которых началось в предыдущие годы - ИФ)", - отмечается в заключении Счетпалаты по проекту госбюджета на 2018 год.
По данным палаты, в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 88 объектов, в том числе 8 инфраструктурных, 70 – социальных, 6 – связанных с правоохранительными органами, 4 – прочего назначения.
"ГИП на 2018 год оценивается в 9 млрд 40,6 млн манатов. Источниками ее финансирования будут средства госбюджета, иностранные кредита, средства Госнефтефонда Азербайджана. При этом, из госбюджета в следующем году 4 млрд 874,2 млн манатов будет направлено на проекты инвестиционного назначения", - подчеркивает палата.
А.Азизов
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