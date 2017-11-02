Экс-члены правительства Каталонии прибывают для дачи показаний в суд

Бывшие члены каталонского женералитата (исполнительной власти) в четверг утром прибывают в здание Национальной судебной коллегии в Мадриде для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости Каталонии, сообщает сайт газеты "Паис".

В частности, издание публикует кадры, на которых виден подходящий к суду бывший замглавы женералитата Ориол Жункерас.

По информации "Паис", повестки в суд в рамках этого дела были направлены экс-главе женералитата Карлесу Пучдемону и 13 бывшим членам его правительства. Большинство этих людей решили явиться в суд: исключение составляют находящиеся в Бельгии К.Пучдемон и четверо его соратников.

Ожидается, что слушания в Национальной судебной коллегии пройдут в четверг и пятницу. Параллельно с этим перед Верховным судом Испании в рамках расследования должны будут предстать несколько членов парламента Каталонии.

Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.