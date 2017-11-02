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Дальнее зарубежье 02.11.2017 13:33

Экс-члены правительства Каталонии прибывают для дачи показаний в суд

Бывшие члены каталонского женералитата (исполнительной власти) в четверг утром прибывают в здание Национальной судебной коллегии в Мадриде для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости Каталонии, сообщает сайт газеты "Паис".

В частности, издание публикует кадры, на которых виден подходящий к суду бывший замглавы женералитата Ориол Жункерас.

По информации "Паис", повестки в суд в рамках этого дела были направлены экс-главе женералитата Карлесу Пучдемону и 13 бывшим членам его правительства. Большинство этих людей решили явиться в суд: исключение составляют находящиеся в Бельгии К.Пучдемон и четверо его соратников.

Ожидается, что слушания в Национальной судебной коллегии пройдут в четверг и пятницу. Параллельно с этим перед Верховным судом Испании в рамках расследования должны будут предстать несколько членов парламента Каталонии.

Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]