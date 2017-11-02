Власти Амстердама запретили использование популярных у туристов "пивных велосипедов" - передвижных баров под управлением трезвых водителей - из-за жалоб местных жителей на шум и нарушения общественного порядка, сообщает BBC.
Во вторник суд разрешил властям города ввести запрет на использование в центре Амстердама пивных велосипедов, которые, по мнению суда, служат причиной нарушений общественного порядка. С 1 ноября центр города полностью закрыт для этого вида транспорта. Кроме того, запрещается предоставлять услуги проката таких велосипедов.
"Пивные велосипеды" рассчитаны на 10-12 человек, а иногда и больше, туристы используют их для экскурсий по городу одновременно с алкогольными возлияниями.
После финансового кризиса 2008 года Амстердам сделал ставку на туризм для восстановления экономики, и нынешний кризис является следствие тех мер, пишет The Guardian. За 10 лет число постояльцев амстердамских гостиниц увеличилось на 61%, а общее количество приезжих подскочило с 11 млн в 2005 году до 18 млн в 2016 году, тогда как в городе постоянно проживают около 850 тыс. человек.
В прошлом году около 6 тыс. жителей Амстердама подписали петицию о запрете "пивных велосипедов". Бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан, скончавшийся от рака легких в начале октября, согласился с авторами петиции и ввел запрет на пивные велосипеды.
Четыре компании, сдававшие пивные велосипеды в аренду, пытались оспорить решение властей города в суде, утверждая, что этот запрет является ограничением свободы. Тогда суд приостановил действие запрета, признав недостаточным его обоснование.
Однако 31 октября суд согласился с необходимостью введения запрета на пивные велосипеды.
"Сочетание ряда факторов: нарушение правил дорожного движения, антисоциальное поведение - с учетом того, что речь идет о центре города - оправдывают введение запрета", - говорится в решении суда.
Минувшим летом жители Венеции и Барселоны провели акции протеста против массового туризма и его негативных последствий для жизни горожан. Власти Амстердама решили не дожидаться аналогичных демонстраций и начали заблаговременно принимать меры.
Так, они ужесточили надзор за соблюдением правил аренды жилья через Airbnb - дом или квартиру можно предоставлять туристам на ограниченное число дней в году. Кроме того, был введен мораторий на новые гостиницы, повышен туристический налог, а с октября запрещены новые магазины для туристов в историческом центре.
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