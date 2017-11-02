У Минска и МВФ разное видение относительно скорости реализации некоторых реформ в Белоруссии

У Минска и МВФ нет разночтений по вопросу необходимости проведения реформ в Белоруссии, заявил первый вице-премьер республики Василий Матюшевский.

"У нас нет разночтений. У нас разные видения необходимых действий. Виденье совпадает (о необходимости реформ - ИФ), речь идет о скорости реализации", - сказал В. Матюшевский журналистам в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что у Минска и МВФ нет принципиальных различий в подходах.

"Сейчас миссия (МВФ - ИФ) у нас работает. Буквально вчера обсуждали этот вопрос (программу сотрудничества - ИФ) с коллегами из МВФ. Просто у нас разошлись видения в скорости реализации некоторых действий. И мы объяснили, почему они разошлись", - отметил первый вице-премьер.

"Давайте будем откровенны - реформы ради реформ неправильно. Они проводятся для повышения эффективности, чтобы получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Когда реформы не поддерживаются обществом и не принимаются, то лучше такие реформы не проводить", - сказал он.

"Дискредитация реформ хуже, чем непроведение реформ", - подчеркнул В. Матюшевский.

Как сообщалось, с 26 октября по 10 ноября в Минске работает миссия Международного валютного фонда, прибывшая для проведения ежегодных консультаций по статье IV устава фонда.

Белоруссия ранее обсуждала с МВФ возможность реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет. Летом текущего года стороны сообщили о приостановке этих переговоров.

В конце сентября текущего года в кулуарах Белорусского инвестиционного форума первый заместитель министра финансов страны Максим Ермолович сообщил журналистам, что на данном этапе республика не намерена делать запрос о возобновлении работы по этой программе.

Он заметил, что в настоящее время "есть расхождения в позициях, и эти расхождения в позициях мы продолжаем сближать, уже теперь каждый в своей части".