Американские стратегические бомбардировщики вновь провели полеты вблизи Северной Кореи

На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в западной части Тихого океана, совершили очередные полеты вблизи КНДР, следует из данных мониторинга западных авиационных сайтов.

По их сведениям, в ходе дальнего беспосадочного полета стратегические бомбардировщики сопровождали два американских самолета-заправщика KC-135.

Как сообщалось, 10 октября два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B также осуществили аналогичные полеты в районе Корейского полуострова. Согласно распространенному сообщению Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, самолеты отрабатывали нанесение ракетных ударов по сухопутным целям КНДР с морского направления.

После вылета с Гуама американские самолеты вначале подлетели к побережью Южной Кореи со стороны Японского моря, имитируя нанесение удара крылатыми ракетами по целям на востоке КНДР, а затем пересекли юг Корейского полуострова и, развернувшись над Желтым морем, повторили заход на цель с запада. В ходе полета к Корейскому полуострову бомбардировщики сопровождали японские и южнокорейские истребители F-15.

23 сентября несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B также совершили полет вдоль морских границ КНДР. Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке". "Это было демонстрацией решимости США и напоминанием о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили тогда в американском военном ведомстве. Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.