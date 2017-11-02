Фалих: Саудовская Аравия ожидает продления решений по сокращению запасов нефти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассчитывает на консенсус участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на ноябрьском заседании с целью подтверждения и продления решений, направленных на сокращение мировых запасов нефти, сообщает агентство Bloomberg.

"Я ожидаю дальнейшего улучшения ситуации на рынке и, когда мои коллеги из ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран соберутся через 4 недели в Вене, думаю, мы подтвердим решимость вернуть мировые коммерческие запасы нефти на нормальные уровни", - заявил он журналистам в Бангкоке, где проходит 7-й Азиатский круглый стол по вопросам энергетики на министерском уровне.

Выступление Х.аль-Фалиха было истрактовано рынком как еще один сигнал о возможности продления договоренностей ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. В минувшие выходные наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ас-Сауд подтвердил, что Саудовская Аравия готова продлить соглашение. Сейчас оно действует до конца марта 2018 года.

Вместе с тем Х.аль-Фалих полагает преждевременным говорить о том, какое именно решение будет принято на встрече ОПЕК в Вене 30 ноября, и призывает коллег к осторожности, чтобы не допустить потрясений для потребителей нефти.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак не присутствует на круглом столе в Бангкоке: он находится в Эр-Рияде вместе с российской бизнес-миссией из 60 компаний.

Кувейт ожидает, что 30 ноября ОПЕК и ее союзники объявят о продлении ограничений, заявил кувейтский министр нефти Эссам аль-Марзук, также выступавший в Бангкоке. При этом подробности - сроки продления сделки и возможные изменения ее условий - могут прорабатываться до февраля или марта, когда у участников будет больше данных с рынка, добавил он.

Э.аль-Марзук сообщил о переговорах о присоединении к соглашению других стран, не входящих ОПЕК, но не назвал конкретных участников и воздержался от дальнейших комментариев.

По данным источников издания Arab Finance из стран Персидского залива, ОПЕК сохранит ограничения до конца 2018 года. "В ОПЕК сложилось мнение, что $60 (за баррель - ИФ) должны стать нижним пределом нефтяных цен в следующем году", - заявил один из источников.

По словам саудовского министра, с середины текущего года на рынке наблюдаются ясные признаки стабилизации. Рост мирового спроса на нефть достиг 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) против 1,3 млн б/с в начале года, запасы снижаются, добавил Х.аль-Фалих.

Производство нефти государствами ОПЕК снизилось в октябре на фоне напряженности в Иракском Курдистане: добыча сократилась на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с) относительно сентября, до 32,59 б/с, свидетельствует проведенный Bloomberg опрос аналитиков и нефтяных компаний и данные мониторинга судов. Согласно этим оценкам, Ирак выполнил условия соглашения ОПЕК+ на 100% впервые с начала действия договоренностей - добыча в стране упала на 120 тыс. б/с, до 4,35 млн б/с.

Между тем, по данным опроса Thomson Reuters, добыча нефти ОПЕК снизилась в октябре на 80 тыс. б/с, до 32,78 млн б/с. Таким образом, международные договоренности об ограничении нефтедобычи выполнялись на 92% против 86% в сентябре.

Цены на нефть стабильны в ходе торгов в среду: к 12:00 Brent остается у $60,5 за баррель, WTI - у $54,2 за баррель.