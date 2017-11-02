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Дальнее зарубежье 02.11.2017 12:57

Прикаспийские страны на учениях "Каспий-2017" отработают взаимодействие спасательных служб при ЧС – замглавы МЧС Азербайджана

Прикаспийские государства привлекли к учениям "Каспий-2017" по устранению последствий природных и техногенных катаклизмов более 1 тыс. человек личного состава, заявил руководитель учений, заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

"К учениям привлечены 1,1 тыс. личного состава, 208 единиц различной специальной техники, 2 самолета, 5 вертолетов, 8 кораблей, 6 учебных собак",- заявил Э.Мирзаев в четверг в ходе теоретической части обсуждений вопросов взаимодействия.

По его словам, создан совместный штаб управления учениями.

Э.Мирзаев отметил, что Азербайджан на учениях задействовал личный состав, 197 единиц спецтехники, 4 вертолета, 6 кораблей, 5 учебных собак.

По его словам, проведение учений подобного рода имеет большую важность для всех прикаспийских государств, в силу того, что все государства региона занимаются разработкой и добычей нефтегазовых ресурсов.

"Цель учений - совершенствование взаимодействия спасательных служб прикаспийских государств, направленное на повышение совместного реагирования в случае возникновения ЧС на Каспии", - отметил он.

По его словам, также будут отработаны вопросы совместного управления силами во время ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ведение спасательных и других экстренных работ. "Данная практика позволяет накапливать опыт нужный", - сказал Э.Мирзаев.

Практическая часть учений состоится в пятницу на юго-западе Каспийского моря в территориальных водах Азербайджана.

К учениям привлечены техника и живая сила всех пяти прикаспийских стран.

Учения завершатся 3 ноября.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, МЧС, УЧЕНИЯ


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