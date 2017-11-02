Президент Азербайджана принял заместителя председателя Совета федераций России и председателя Народного меджлиса Дагестана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя председателя Совета федераций России, сопредседателя двухсторонней комиссии Ильяса Умаханова и председателя Народного меджлиса Республики Дагестан Хизри Шихсаидова, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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