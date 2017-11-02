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Внешняя политика 02.11.2017 13:06

Президент Азербайджана принял заместителя председателя Совета федераций России и председателя Народного меджлиса Дагестана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя председателя Совета федераций России, сопредседателя двухсторонней комиссии Ильяса Умаханова и председателя Народного меджлиса Республики Дагестан Хизри Шихсаидова, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]